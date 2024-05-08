Hamas: Toplu mezarlar, uluslararası toplumun müdahil olmasını gerekli kılıyor

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için önlemler almasını gerekli kıldığını açıkladı.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için önlemler almasını gerekli kıldığını açıkladı.

Hamas, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde tespit edilen üçüncü toplu mezardan bugün 49 cesedin çıkarılmasıyla ilgili Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aynı hastanede yeni üçüncü toplu mezarın tespit edilmesi, işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne ve halkımıza yönelik vahşi ve sistematik saldırılarının yeni bir delilidir" ifadeleri yer aldı.

ŞU ANA DEK 520 CESET ÇIKARILDI

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insani tasavvur sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, katliam ve tehcir planlarını gerçekleştirmek için tüm yaşam dayanaklarını yok etmeyi amaçlıyor. Şu ana dek 520 kişiye ait cesedin çıkarıldığı ve çalışmaların sürdüğü durum, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun halkımıza karşı bu vahşi saldırının durması için tüm önlemleri almasını gerekli kılmaktadır" denildi.

Açıklamada, bu suçları belgelemeleri için tüm uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına çağrı yapılarak, "bu yöneticileri suçlu ve azgın oluşumun" hesap vermesi için belgelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer ilgili mahkemelere sunulması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığını ve bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.