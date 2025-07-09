Hamas, Trump'ın teklifini kabul etti

İsrail’in yoğun saldırılar düzenleyerek, 57 bin 575 Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, grubun ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Temmuz'da İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı 60 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

Al-Nunu, Hamas’ın Gazze Şeridi’ne acil ihtiyaç duyulan yardımların kesintisiz akışını sağlamak ve İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla 10 esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Hamas yetkilisi, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.

Al-Nunu, müzakerelerin iki önemli konu üzerinde devam ettiğini; bunların birinin yardımın kesintisiz girişinin sağlanması, diğerinin ise Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen "mekanizmalar" olduğunu aktardı. Hamas yetkilisi, ateşkesin ilk aşamasında İsrail askerlerinin çekilme sınırlarının, Filistinlilerin hayatlarını etkilemeyecek ve "müzakerelerin ikinci aşamasının yolunu açacak" şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.