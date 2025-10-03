Hamas, tüm rehineleri bırakmayı kabul etti

Hamas, saha koşulları sağlandığında Trump'ın takas planı kapsamında tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Hamas, Trump'ın anlaşma teklifine yanıt verdi:

Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

Gazze’nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.

Trump’ın teklifindeki diğer konular (Gazze’nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir.