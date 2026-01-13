Hamas yeni liderini belirleyecek: İki isim öne çıkıyor

İsrail’in saldırıları sonucu yönetim kadrosunda ağır kayıplar veren Hamas, örgüt içi hiyerarşiyi yeniden inşa etmek amacıyla liderlik seçimlerine hazırlanıyor.

Seçimlerin kesin tarihi henüz netleşmezken, sürecin “yılın ilk aylarında” tamamlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, örgüt içinde seçimler için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Sahadaki koşullar elverdiği anda bu süreci hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

50 KİŞİLİK ŞURA KONSEYİ YENİLENECEK

Planlanan seçimlerle birlikte Hamas’ın 50 üyeden oluşan Şura Konseyi’nin de yenilenmesi öngörülüyor. Konsey üyeleri, dört yılda bir Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Filistin toprakları dışında yaşayan örgüt mensuplarının katıldığı oylamalarla belirleniyor.

İsrail'in Gazze'de 2,5 yıldır devam eden soykırımından önce Hamas üyeleri, oylarını kullanmak için Gazze’deki camiler ve çeşitli kamusal alanlarda bir araya geliyordu. Ancak mevcut koşullar altında bu sürecin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor.

AFP’nin aktardığına göre, İsrail hapishanelerinde tutulan Hamas mensupları da oy kullanma hakkına sahip. Bununla birlikte, İsrail makamlarının tutuklu üyelerin bu tür bir seçime katılmasına izin verip vermeyeceği ya da bunun hangi yöntemle mümkün olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ağırlıklı olarak din adamlarından oluşan Şura Konseyi, Hamas’ı yöneten 18 kişilik Siyasi Büro’yu ve örgütün en üst düzey lideri konumundaki siyasi büro başkanını belirleme yetkisine sahip.

YENİ LİDER KİM OLACAK?

Hamas’ın önceki lideri İsmail Haniye, Temmuz 2024’te İran’ın başkenti Tahran’da bulunduğu evde öldürülmüştü. Haniye’nin ardından liderliğe getirilen Yahya Sinvar ise Gazze’de yaşanan bir çatışmada öldürülmüştü. Sinvar’ın ölümünün ardından, örgüt yeni bir lider belirlemekten kaçınmış, olası İsrail saldırılarına karşı temkinli davranmıştı.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Kaynaklara göre, yaklaşan dönemde siyasi büro başkanlığı için iki isim ön plana çıkıyor: 65 yaşındaki Halil el-Hayya ve 70 yaşındaki Halid Meşal. Gazze doğumlu olan el-Hayya, ABD ve İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerinde “başmüzakereci” olarak görev aldı. Batı Şeria doğumlu Meşal ise Gazze’de hiç yaşamamış olmasına rağmen, Hamas’ın siyasi ve askeri yapıyı birleştiren hibrit modelinin şekillenmesinde etkili oldu.

Öte yandan Hamas, ABD arabuluculuğunda hazırlanan barış planı kapsamında Gazze’deki yönetimin, Filistinli teknokratlardan oluşacak bir komiteye devredileceğini ve bu çerçevede mevcut hükümet yapısını feshedeceğini duyurdu. Pazar günü yapılan açıklamada, bu adımın ne zaman atılacağına dair net bir takvim paylaşılmadı.

Adının gizli kalması şartıyla AP’ye konuşan Mısırlı bir yetkili ise, Gazze’nin gelecekteki yönetim yapısının ele alınacağı görüşmeler için Hamas heyetinin bu hafta Mısırlı, Katarlı ve Türk yetkililerle temaslarda bulunacağını aktardı. Söz konusu heyete başkanlık edecek ismin de Halil el-Hayya olacağı belirtildi.