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Hamas yetkilisi Merzuk: “Hamas siyasi diyaloğa açık”

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı" için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.

Dünya
  • 09.10.2023 22:17
  • Giriş: 09.10.2023 22:17
  • Güncelleme: 09.10.2023 22:19
Kaynak: iHA
Hamas yetkilisi Merzuk: “Hamas siyasi diyaloğa açık”
FOTOĞRAF: AA

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı" için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı" için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.

Merzuk basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın "bu tür bir şeye" ve "tüm siyasi diyaloglara" açık olduğu cevabını verdi.
Merzuk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den "onlarca" çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti.

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