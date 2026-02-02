Hamas: Yönetimi devretmeye hazırız

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze Şeridi'nin idaresindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Kasım, "Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız Ulusal Komite'ye devredilmesi için yönetim ve idari kurumlara ait gerekli tüm işlemler ve düzenlemeler tamamlandı" ifadesini kullandı.

"ŞEFFAF, NOKSANSIZ VE SEVİYELİ ŞEKİLDE İLERLEYECEK"

Hamas Sözcüsü ayrıca "Komite, Gazze Şeridi topraklarına girer girmez, tüm alanlardaki devralma işlemleri şeffaf ve kapsamlı şekilde başlayacak" dedi.

Devretme sürecini denetleyen üst bir komite bulunduğuna işaret eden Kasım, bu komitenin Filistinli gruplardan, aşiret temsilcilerinden, sivil toplum kurumları yöneticilerinden ve uluslararası kuruluşlara bağlı kişilerden oluştuğunu aktardı.

Kasım, yönetimi devretme sürecinin şeffaf, noksansız ve seviyeli olacağını vurguladı.

Tüm taraflara Ulusal Komite'nin işlerini kolaylaştırma çağrısında bulunan Kasım, böylece soykırımdan sonra Gazze Şeridi'nin iki yıl içinde toparlanması sürecinin başlayabileceğini belirtti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi’nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal isimden oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.