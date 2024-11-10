Hamas’a yeni yer aranıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi’nde kontrolü elinde bulunduran Hamas’ın 2012’den bu yana siyasi merkezinin bulunduğu Katar’dan çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Doha’dan sürülecek örgüt liderlerinin de Türkiye’ye taşınacağı iddialar arasında. CNN, Times of Israel ve Financial Times’taki haberlere göre ABD, "ateşkese yanaşmadığı" gerekçesiyle Katar’ın Hamas’a ev sahipliği yapmasına karşı çıkıyor.

BİR HAFTALIK SÜRE VERİLDİ

Haberlere göre kimliğinin paylaşılmasını istemeyen kaynaklar, Washington’ın Katarlı yetkililere bu mesajı yaklaşık iki hafta önce ilettiğini söylüyor. Doha yönetiminin de talebi kabul edip Hamas’ın üst düzey yetkililerinden geçen hafta ülkeyi terk etmesini istediği aktarıldı. CNN’in aktardığına göre Hamas üyelerinin Katar’dan tam olarak ne zaman çıkarılacağı ve nereye gönderileceği belirsiz. Amerikalı yetkililer, örgüte uzun bir süre tanınmadığını belirtiyor.

Hamas yetkililerinin gidebileceği olası ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığı fakat ABD’nin buna sıcak bakmadığı da ifade edildi. İngiliz Financial Times (FT) da Erdoğan’ın örgüte destek verdiğine dikkat çekerek, Hamas yetkililerinin Türkiye’ye gidebileceğini yazdı. Bir Arap diplomat, Hamas yetkililerinin son dönemde Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya’ya giderek olası yer değişikliği için yetkililerle görüştüğünü savundu.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşında Katar, Mısır ile birlikte önemli arabuluculardan biri olmuştu. Ateşkes görüşmelerini yokuşa süren İsrail lideri Binyamin Netanyahu ve ABD’nin dayattığı koşullar Hamas tarafından kabul görmüyor. Biden yönetimi, Hamas’ın Katar’daki varlığını ateşkes ve rehine takası taleplerini kabul etmesi için örgüte baskı yapmak amacıyla koz olarak kullanıyordu.

DIŞİŞLERİ İDDİALARA SESSİZ

Hamas, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından ABD, Türkiye ve Körfez ülkeleri ile iş tutarak kendisine on yıllarca sahip çıkan Şam’a sırtını dönerek 2012’de merkezini Doha’ya taşımıştı. FT, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sorulara yanıt vermediğini aktardı. Erdoğan’ın, Hamas’ı "Kuvayi Milliye"ye benzetmişti.