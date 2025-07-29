Hamasetiniz suçunuzu örtmez

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir tarafında yükselen alevler kontrol altına alınamazken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suçu muhalefetteki belediyelere attı. “İtfaiyecilik büyükşehir işidir” diyerek yine sorumluluktan kaçan Erdoğan, “Büyükşehirler, itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstelenecektir. 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilimizde bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanında yükselen alevler dün de hem orman ekosistemlerini hem de yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam etti. Bursa ve Karabük’te günlerdir süren yangınlar yüzlerce hektarlık alanı küle çevirirken, dün İzmir’de de yangın çıktı.

Bursa’nın Gürsu, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde 26 Temmuz’da başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam etti.

UCUZ ÖLÜMLER

Bursa’da orman yangınına müdahale etmek için gelen su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i orman işçisi olmak üzere 17’ye yükseldi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklamasında Kestel yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Harmancık yangınının ise sürdüğünü açıkladı. Bursa Valiliği, yangınlarla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

1 HAFTADIR SÜRÜYOR

Karabük'te geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınına dün de müdahale sürdü. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, şunları aktardı: "Yangın çok geniş bir alana yayıldı ancak enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz."

ALEVLER BUCA’YA ULAŞTI

Dün saat 12.30 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Buca sınırlarına sıçradı. Yangında park halindeki bir otomobil ve bir bina zarar gördü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Yangını kontrol altına almak için yolları açmak kritik. Tüm ekipler sahada ancak rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Eğer rüzgarın hızı biraz azalırsa önümüzdeki saatlerde yangını durdurabilmeyi umut ediyoruz. Ama çok fazla ağaç kaybı var” dedi.

500 HEKTAR ORMAN YANDI

Öte yandan Maraş’taki orman yangını 3’üncü günde de devam etti. 500 hektar kızılçam ormanı ile 3 ev ve 1 ahırın yandığı yangına 600 üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Fotoğraf: AA

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SINIR KONTROL ALTINDA

Bulgaristan’ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan ve Türkiye sınırına ulaşan orman yangını dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Edirne Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bulgaristan’da çıkan orman yangınına destek için itfaiye ekiplerimizin hızla harekete geçmesinin ardından zamanında yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için hepimize görev düşüyor” denildi.

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ÇARESİZ BIRAKTINIZ!

Orman yangınlarına karşı çaresiz kalan ve sadece hamaset yapan iktidara, muhalefet partileri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın orman yangınlarıyla ilgili manipülasyon içeren paylaşımlar yapıldığı ifadelerine tepki gösterdi. “Yangınla değil; itibardan tasarruf etmemek için mücadele eden, vatanı da milleti de her felakette çaresiz bırakan AKP iktidarının özetidir Bakanın bu sözleri” diyen Emir, şunları kaydetti: “Teçhizatsız, korumasız, maskesiz yangınla mücadeleye gönderdiğiniz kahramanların videolarını bizzat liyakatsız kadrolarla doldurduğunuz kamu kurumlarınız yayıyor, sonra da 'hedef alınıyoruz' diyorsunuz. İnsanlar ölüyor, doğa, hayvanlar, canlılar yok oluyor” Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaşadıklarımız öngörülen ama yapılmayanların sonucudur. Yaklaşımımızı köklü biçimde değiştirmediğimiz sürece felaketler sürecektir” dedi. Yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemenin en büyük haksızlıklardan birisi olduğunu ifade eden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu yangınların en büyük sorumlusu önlem almayan AKP’dir, önlem almayan kurumlardır, önlem almayan bakanlığın bizzat kendisidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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İŞÇİ DE HALK DA YALNIZ

Yangın sahasında canla başla çalışan işçiler, takviye kara güçlerinin olmadığını ve yalnız kaldıklarını belirti. BirGün’e konuşan işçiler, “Ekiplerimiz dönüşümlü çalışamıyor. Biri yangına gidiyor ve ne zaman döneceği belli, öyle bir çalışma temposu söz konusu. Yalnız bırakılıyoruz” dedi.

Vardiyasız ve dönüşümsüz çalışan işçiler, bir süre sonra fiziki yorgunluk ve oksijensizlik nedeniyle karar vermenin de zorlaştığını belirtirken, yaşanan ölümlerin en büyük nedeninin yeterli eğitim verilmediği için yaşandığına dikkat çekti. Özellikle taşrada eğitimler zayıf olduğunu belirten işçiler, “Ne yazık ki yeterli eğitim alamayan arkadaşlarımız sahaya sürülüyor. Üzerine yorgunluk ve oksijensizlik de eklenince büyük bir risk ortaya çıkıyor. Tüm ölümlerin sebebi ne yazı ki bu” ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Köyü'ndeki yangına müdahale ederken kolundan yaralanan bir yurttaş ise, "Hükümet hiçbir şey yapmadı. İsteseydi bu yangının önüne geçebilirdi. Uçak gelmedi. Yansın istedi resmen. İlk başta devletin hiçbir kurumunu görmedik. İlk anda müdahale etmediler. Büyüdükten sonra her yere sıçradı. Göstermelik geldiler. Yanacak yer kalmadı, yangın öyle söndü. Helikopter yangın söndükten sonra geldi" dedi.