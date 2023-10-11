Hamas’ın kurucularından Dukhan’ın öldürüldüğü iddia ediliyor

7 Ekim’de Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların beşinci gününde Hamas’ın kurucularından Abdülfettah Dukhan’ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail medyası, Hamas’ın kurucularından Abdülfettah Dukhan’ın öldürüldüğünü yazdı.

İsrail kamu yayıncısı KAN, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Ebu Usame' olarak da bilinen Abdülfettah Dukhan'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen saldırılar sırasında Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mahallesinde öldürüldüğünü ileri sürdü.

The New York Post'un haberine göre, Abdülfettah Dukhan, Nuseyrat mülteci kampında Ahmed Yasin’in Hamas’ı kurduğu, Müslüman Kardeşler’in 1987 yılındaki toplantısına katılan isimlerden biriydi.

Öte yandan, dün Reuters’a konuşan Hamas yetkilileri de İsrail'in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında, Hamas politbürosundan Cevad Ebu Şammala ve Zakaria Ebu Maamar'ın öldürüldüğünü söylemişti.

İsrail ordusu bugün de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze’deki evinin bombalandığını iddia etmişti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun ardından İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılar düzenlemeye başlamıştı.