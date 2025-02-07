Hamas’tan acil Arap Zirvesi çağrısı: Gündemde Trump'ın Gazze planı var

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamaları sonrası acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulundu.

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze Şeridi’ hakkındaki açıklamalarının "kabul edilemez" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ABD’nin almasına dair sözleri, bölgeyi işgal etme niyetinin açık bir beyanıdır. Gazze, Filistin halkına aittir ve buradan ayrılmayacaklar. Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk."