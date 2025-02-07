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Hamas’tan acil Arap Zirvesi çağrısı: Gündemde Trump'ın Gazze planı var

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk" dedi.

Dünya
  • 07.02.2025 00:05
  • Giriş: 07.02.2025 00:05
  • Güncelleme: 07.02.2025 00:07
Kaynak: iHA
Hamas’tan acil Arap Zirvesi çağrısı: Gündemde Trump'ın Gazze planı var

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamaları sonrası acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulundu.

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze Şeridi’ hakkındaki açıklamalarının "kabul edilemez" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ABD’nin almasına dair sözleri, bölgeyi işgal etme niyetinin açık bir beyanıdır. Gazze, Filistin halkına aittir ve buradan ayrılmayacaklar. Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk."

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