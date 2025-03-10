Hamburg Havaalanı’nda grev yapıldı

Emek Servisi

Almanya’nın Hamburg Havalimanı’nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev sebebiyle dün tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, grevin yarın da (bugün) sürecek olması nedeniyle yolculara havayolu şirketleriyle iletişim halinde bulunmalarını tavsiye etti.

Almanya’da 13 büyük havalimanında çalışan işçilerin, 10 Mart’ta 24 saatlik greve gidecekleri daha önce açıklanmıştı. Sendika, yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinde yüzde 8’lik artış, ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin talep ettiğini duyurmuştu. İşverenler, bu talepleri finanse edilemez olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Müzakerelerin 14-16 Mart’ta Potsdam şehrinde yapılması bekleniyor.