Hamburg, ırkçı AfD’nin liderine geçit vermedi

Dış Haberler

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve 23 Şubat’ta düzenlenecek erken genel seçimde başbakan adayı Alice Weidel, Hamburg’a ziyareti sırasında binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Partisinin Hamburg Belediye Binası’nda gerçekleştirdiği etkinliğine katılmak için kente giden Weidel, aşırı sağ karşıtı protestocuların eylemiyle karşılandı. “Irkçılara, faşistlere geçit yok” sloganları atan kitle, Hamburg Tren İstasyonu’ndan Belediye Binası’nın önüne yürüyerek burada miting gerçekleştirdi.

Eyleme çağrı yapan “Hamburg Aşırı Sağa Karşı” inisiyatifinin açıklamasında “AfD'nin federal başkanı ve şansölye adayı, Hamburg belediye binasında nefret ve kışkırtma yaymak istiyor. Buna kesinlikle karşı çıkıyoruz” denildi.