Hamburg, Stefan Kuntz iddialarını doğruladı

2021-2023 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Stefan Kuntz’un, Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da (HSV) yürüttüğü sportif direktörlük görevinden ailevi nedenlerle ayrıldığı açıklanmıştı. Ancak Almanya basınında yer alan haberler, bu ayrılığın arka planına ilişkin farklı iddiaları gündeme taşıdı.

Bild gazetesi, Stefan Kuntz’un HSV’deki görevini cinsel taciz suçlamaları nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Gazetenin “Cinsel taciz: HSV şefi Kuntz neden gitmek zorunda kaldı” başlığıyla yayımlanan haberinde, kulüpte görevli bir kadının Kuntz hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikâyette bulunduğu belirtildi. Haberde ayrıca, üç kadının daha benzer iddialarla kulüp yönetimine başvurduğu aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Hamburg kulübünden resmi bir açıklama geldi. HSV Denetim Kurulu, Stefan Kuntz’un görevden ayrılışına ilişkin olarak cinsel taciz iddialarını doğruladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sürecin bugüne kadar ilgili kişilerin korunması amacıyla gizli ve özenli bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Açıklamada, Stefan Kuntz’un sosyal medya paylaşımı ve Bild’de yayımlanan haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

HSV Denetim Kurulu açıklamasında, Aralık 2025’te kurulun Stefan Kuntz hakkında “ciddi bir suistimal” iddiası içeren suçlamalarla bilgilendirildiği belirtildi.

Denetim Kurulu’nun, suçlamalardan haberdar olur olmaz uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için derhal harekete geçtiği aktarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda iddiaların inandırıcı bulunduğu, bu nedenle Kuntz’un görevine en kısa sürede son verilmesine karar verildiği kaydedildi.

"HASSASİYET SÜRÜYOR"

Açıklamada, ayrılık sürecinde mağdurların korunmasının en öncelikli konu olduğu ve bu hassasiyetin halen sürdüğü özellikle vurgulandı. Stefan Kuntz’un, kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla görevden ayrılmayı kabul ettiği ifade edildi. Bu süreçte Kuntz’un avukat tarafından temsil edildiği belirtildi.

HSV Denetim Kurulu ayrıca, Stefan Kuntz’un defalarca teklif edilmesine rağmen Denetim Kurulu’na açıklama yapma fırsatını kullanmadığını açıkladı. Bu çerçevede, kamuoyunda dile getirilen “iftira kampanyası” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Kulüp açıklamasında, HSV’nin hiyerarşik konumdan bağımsız olarak her türlü suistimali kesin bir dille reddettiği, hoşgörü ve saygı ilkelerine bağlı kaldığı ve her türlü ayrımcılığa karşı durduğu ifade edildi.

Denetim Kurulu’nun bu dosyada hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi gerekli gördüğü belirtilirken, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunmasının kulüp açısından öncelikli olmaya devam ettiği kaydedildi.