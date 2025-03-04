Hamburg’da SPD kazandı, Sol Parti oylarını artırdı

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Almanya’da geçen hafta yapılan federal parlamento seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hamburg’daki eyalet meclisi seçimlerini oy kaybına rağmen yüzde 33,5 ile kazandı. Genel seçimde büyük sıçrama yapan Sol Parti (Die Linke) ise oylarını önemli ölçüde artırdı.

Federal seçimin birincisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bir önceki seçime göre 8,3 puan fazla oy kazandı ve Hamburg’daki seçimden yüzde 19,5 ile ikinci çıktı.

Yeşiller Partisi ise 5 yıl önceki seçime göre oy oranının 6,7 puan azalmasıyla yüzde 17,5 ile üçüncü sırayı aldı. Oy oranını 2,4 puan artıran Sol Parti de yüzde 11,5 ile dördüncü oldu. Genel seçimin ikincisi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 8,5 oy aldı.

Bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 5,7 gerileyen SPD’nin eyalette Yeşiller ile hâlihazırdaki hükümetini sürdürmesi bekleniyor. 1,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olan seçime katılım, bir önceki seçime göre yüzde 5,5 artarak yüzde 68 oldu.