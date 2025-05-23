Hamburg’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 yaralı

Almanya’nın Hamburg kentinde tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3’ü ağır 12 kişi yaralanırken, bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Almanya’da son dönemde artan bıçaklı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Polis, tren istasyonundaki 13 ve 14 numaralı peronların bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırının ardından bir kadın şüpheliyi gözaltına aldı. İstasyondaki seferler durdurulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.