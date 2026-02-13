Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan OnlyFans açıklaması

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bugün (13 Şubat Cuma) OnlyFans üzerinden içerik üretenlere yönelik operasyonda isminin geçtiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Zeynep Alkan, operasyonlarda gözaltına alınan "Zeynep Alkan" isimli kişinin kendisi olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından OnlyFans üzerinden içerik üretenlere bugün operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platforma, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Kişilerin cinsel içerikleri para karşılığı sattığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin bu yolla aklandığı iddia edildi. 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"UZUN SÜREDİR ABD’DE BULUNUYORUM"

Gözaltı kararı verilen isimlerin arasında Zeynep Alkan isimli bir kişi de yer aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, gözaltı listesindeki kişinin kendisi olduğuna dair ortaya atılan iddiaların ardından ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade eden Alkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir.Eğitim amacıyla Amerika’ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD’de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ederim."