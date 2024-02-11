Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski köy korucusu adliyede

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski köy korucusu T.K. (42), adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 11.02.2024 11:05
  • Giriş: 11.02.2024 11:05
  • Güncelleme: 11.02.2024 11:08
Kaynak: DHA
Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldüren eski köy korucusu adliyede

İskenderun'da 10 gün önce kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'tan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

 Çalışma kapsamında Bekbele Bitişik Yaylası'nda su kanalına gizlenmiş halde hamile anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Cenazeler, Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eski köy koruyucusu T.K.'yi yakaladı.

Hamile anne ile 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, kanala attığı suçlamasıyla gözaltına alınan T.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. T.K.'nin 2 yıl önce görevden atıldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol