Hamile kadın kazada hayatını kaybetmişti, o anlar ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan, hastaneye götürüldüğü ambulansta bir kaza daha geçiren 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Malika Gadeova’nın elektrikli bisiklet ile kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Arslanbey’de elektrikli bisiklete binen 24 yaşındaki Malika Gadeova sokakta dönüş yaptığı sırada bir kuran kursunun bodrum katına inen bölgeye düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 aylık hamile kadını hastaneye sevk etmek üzere ambulansa aldı. Yaralıyı alan sağlık ekipleri hastaneye doğru yola çıktı. H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, Sarımeşe ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralanırken ilk olarak Malika Gadeova Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malika Gadeova’nın elektrikli bisiklet ile yaptığı kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 24 yaşındaki Malika Gadeova’nın elektrikli bisiklet ile ilerlemesi ve dönmek isterken hakimiyetinin kaybedip boşluğa düşmesi yer alıyor.