Hamile kadını demir sopayla darp eden erkek tutuklandı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman isimli erkek, dini nikahla birlikte yaşadığı S.N.A.'yı sokak ortasında öldüresiye darp etti.

Çevredekiler tarafından çekilden görüntülerde Yılmaz Akman'ın, hamile kadını 3 yaşındaki oğlunun önünde demir sopayla dakikalarca darp ettiği görüldü.

Çevredekilerin uzun süre tepki vermeden izlediği olayda, saldırgan erkeğin yanına gelen bir kişi demir çubuğu almaya çalıştı.

Bunun üzerine başkalarının da araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Aldığı darbeler nedeniyle yerden kalkamayan kadın, hamile olduğunu söyleyerek yanındakilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı Emniyet'e götürdü. Saldırgan Yılmaz Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddet faili Yılmaz Akman hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum.

Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir.

Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."