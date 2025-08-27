Hamile köpeğe saldıran zanlıya tutuklama kararı

Haber Merkezi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hamile köpeği av tüfeğiyle ağır yaralayan Adem Peynirci tutuklandı. İsmailler Mahallesi'nde esnafın sokakta beslediği hamile köpek av tüfeğiyle vuruldu. Çevredekiler, durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralandığı belirlenen köpek, belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, köpeği vuran kişinin Adem Peynirci olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Peynirci ifadesinde, köpeğe bahçesindeki ördek ve kazlarına zarar verdiği gerekçesiyle ateş ettiğini söyledi. Peynirci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.