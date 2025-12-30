Hamit Altın Kaç Lira? 30 Aralık 2025 Güncel Hamit Altın Fiyatı

Altın yatırımcılarının en çok araştırdığı değerli ürünlerden biri olan Hamit altın, 30 Aralık 2025 tarihli güncel fiyatıyla yeniden merak konusu oldu. Piyasadaki hareketlilik ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların “Hamit altın kaç TL?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor.30 Aralık 2025 tarihli güncel Hamit altın fiyatı şöyle:

30 ARALIK 2025 HAMİT ALTIN GÜNCEL FİYAT TABLOSU

Tarih Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim Saat 30 Aralık 2025 39.292,47 TL 40.117,95 TL %0,97 09:00

Verilere göre Hamit altın alış fiyatı 39.292,47 TL, satış fiyatı ise 40.117,95 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içi değişim oranı ise %0,97 olarak kaydedildi.

HAMİT ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Hamit altın, değeri ve yatırımcılara sağladığı güven nedeniyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle fiyat istikrarı, koleksiyon ve yatırım amaçlı tercih edilmesini sağlıyor. 30 Aralık 2025 tarihinde açıklanan bu güncel fiyatlarla birlikte Hamit altın, yatırım araçları arasında yine dikkat çekici bir konumda yer alıyor.

1 Hamit altın kaç gramdır?

Hamit altın 7.2 gramdır.

5'li Hamit altın kaç TL?

5’li Hamit altın 200.589,75 liradır.

Hamit altın değerli mi?

Hamit altın yatırımcılar tarafından değerli kabul edilen kıymetli bir altın türüdür. Hamit ve Reşat Altın, yaklaşık 100 yılın ardından 2022'de yeniden basılmaya başlanmıştır.

30 Aralık 2025 itibarıyla Hamit altın alış fiyatı 39.292,47 TL, satış fiyatı ise 40.117,95 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim oranının %0,97 seviyesinde olması ise piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Hamit altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar için bu veriler önemli bir referans niteliği taşıyor.