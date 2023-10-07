Hamsi suyu kazaya yol açtı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet sürücüsü yola dökülen hamsi suyu yüzünden kaza yaparak yaralandı.
Kaza, 14.50’de Sinop Hamsi Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E’nin kullandığı motosiklet hamsi suyu yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek 50 metre sürüklendi.
Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan E.E., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.