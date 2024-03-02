Hamzabeyli'de 19 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tır şoförü Tolga Albayrak AA muhabirine, İstanbul'dan aldığı yükünü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

Dün akşam sıraya 20 kilometreden girdiğini anlatan Albayrak "Bulgaristan'ın çalışmaması bizi bu durumlara itiyor. Uykusuz bir şekilde bekliyoruz. En az 4-5 saat bekleyeceğiz. Tır parkı da küçük geliyor. Çok tır olunca tırlar sırada bekliyor" dedi.

Bir diğer tır şoförü Ramazan Demir ise İstanbul'dan yüklediği demir yükünü Polonya'ya taşıdığını belirtti.

Her hafta sonu yaşanan kuyruk klasiğinin bu hafta da yaşandığını ifade eden Demir, Türkiye gümrüğünü hızlıca geçtiklerini ancak Bulgaristan gümrüğünün yavaş çalıştığını belirtti.