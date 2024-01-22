"Han Yunus'taki sağlık durumu felaket seviyesinde"
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Han Yunus'taki sağlık durumu tarif edilemez derecede felaket seviyesinde" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki duruma ilişkin bilgi verildi.
"YARALILAR YERLERDE YATIYOR"
Açıklamada, "Han Yunus'taki sağlık durumu tarif edilemez derecede felaket seviyesinde. Çok sayıda yaralı Nasır Hastanesi'nde yerlerde yatıyor" ifadeleri kullanıldı.
Bölgedeki durumun zorluklarına ilişkin, "Yaralıların Nasır Hastanesi'ne ulaştırılmasındaki zorluk ve gecikme onların hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.
TIBBİ MALZEME VE İLAÇ EKSİKLİĞİ VAR
Tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kritik durumdaki yaralıyı imkansızlıklar nedeniyle tedavi etmekte büyük zorluklarla karşılaştığına vurgu yapıldı.