Hanak ilçesi dolu yağışı ile beyaza büründü

Ardahan’ın Hanak ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Dilekdere köyünde arazi ve köy içi kısa sürede beyaz örtü ile kaplanırken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Ardahan’ın Hanak ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle köy içi ve araziler kısa sürede beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Bu arada Hanak ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.