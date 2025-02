Hanau'da katledilenler Almanya'da ülke çapında anılacak

BirGün Avrupa/HANAU

Almanya'da gerçekleşecek 23 Şubat erken genel seçimler öncesinde aşırı sağa ve ırkçılarla işbirliği yapanlara karşı eylemler artarak devam ediyor. Hanau'da 5 yıl önce ırkçı saldırganın katlettiği Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) de yakınlarının oluşturduğu inisiyatifin çağrısıyla ülke çapında anılacak ve aşırı sağa karşı ses yükseltilecek.

İki Almanya’nın birleşmesinden bugüne 219'den fazla farklı köken, dil, inançtan insan, ırkçılık kurbanı oldu. NSU saldırısının ardından 19 Şubat 2020'de Hanau kentinde 9 göçmen ırkçı Tobias Rathjen tarafından katledildi. Aşırı sağcı saldırgan, iki mekena yaptığı baskında dördü Türkiye kökenli en genci 21, en yaşlısı 37 yaşında 9 göçmeni öldürdü. Saldırganın daha sonra evinde önce annesini sonra da kendisini öldürdüğü açıklandı.

"GEREĞİ YAPILMADAN ADALET OLMAZ"

Katliamda yitirilenlerin ailelerinin ve arkadaşlarının oluşturduğu Hanau 19 Şubat İnisiyatifi, katliamının beşinci yılında da 9 göçmenin ülkenin dört bir yanında anılması, saldırının aydınlatılması ve gereğinin yapılması çağrısı yaptı. İnisiyatifin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İsimlerini söyleyin, her zaman ve yüksek sesle. Gereği yapılmadan adalet olmaz. Hatırlamak değiştirmek demektir. Yaşam için korkuya karşı. Beş yıldır onların isimlerini söylüyoruz. Beş yıldır hatırlıyoruz. Beş yıldır yorulmadan mücadele ettik ve ülke çapında büyük bir dayanışma yaşadık. Hatırlıyoruz ve adalet, aydınlatma ve gereğinin yapılmasını istiyoruz.

Acil durum çağrısı çalışmıyordu, Arena barındaki acil durum çıkışı kilitliydi, orada soruşturmalarda fail-mağdur yer değiştirdi. (Hessen) Meclis Araştırma Komisyonu'nda yapılan oylama, başından beri söylediklerimizin çoğunu doğruladı. Bununla birlikte, aydınlatma yerine bahaneler öne çıktı. Bizim soruşturmalarımız ve Forensic Architecture adlı mimarlığın „Three Doors“ “Üç Kapı” sergisinde yer alan bilgilerin gereği yapılmadı. Yetkililerin affedilemez başarısızlığına rağmen, hala ve acil çağrı felaketi hala araştırılmadı veya ele alınmadı. Artan ırkçı saldırılara rağmen, silahlara sınır getirilmedi. Silah edinme yasalarında sertleşme söz verildiği gibi gerçekleşmedi. Hessen İçişleri Bakanlığı'ndan çok geç bir özür geldiyse de bu dönemin sorumlu İçişleri Bakanı Bay Beuth'tan olmadı. Sorumlular terfi ettirildi ya da tam maaşla emekliye sevk edildi. Sonuçsuz bir özür. Sonuç yerine ırkçı bir seçim kampanyası yürütülüyor.

"HATIRLAMAK DEĞİŞTİRMEK DEMEKTİR"

Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, ebeveynlerimizin, arkadaşlarımız ve dostlarımızın farklı bir hafızası için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ve durmayacağız. Onlar kalplerimizde yaşıyorlar, ama ne yazık ki aramızda değiller. Yine de değişimin mümkün olduğuna inanıyoruz, dayanışmanın gücünü biliyoruz. Gençlik grupları bizi ziyaret ettiğinde bunu yaşıyoruz. “Ve Şimdi Hanau” adlı tiyatro oyununu izlediğimizde de. İnsanlar sergiyi ziyaret ettiklerinde ve bizimle diyaloğa girdiklerinde de. Futbol kulüpleri hafızayı stadyuma taşıdıklarında da. İnsanlar okumalarda ve mitinglerde bizi dinlediklerinde de. Anma hakkında yazdıklarında ve konuştuklarında da. Her yıl bu kadar çok şehirde bir araya geldiklerinde ve birlikte andıklarında da. Her şeyden önce bunu sağ, ırkçı ve antisemitik şiddetten etkilenen insanlarla dayanışma ağlarında deneyimliyoruz. Çünkü bizimle aynı şekilde hisseden ve vazgeçmeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Hatırlamanın değişmek anlamına geldiğine inanıyoruz. Bunu bu kadar çok insanla birlikte dayanışma içinde yapmak ve bu anlardaki değişimi görmek iyi hissettiriyor.

Yaşam için korkuya karşı yıldönümü münasebetiyle, eğitim, gereğini yapma,adalet için süregelen taleplerimizi gösteren anma kampanyası tasarladık. Posterlerin baskı şablonları web sitemizde mevcuttur. Hoşnutsuzluk ve talepleri, gücü ve dayanışmayı afişler aracılığıyla şehirlerinizde görünür kılın."

https://19feb-hanau.org adlı inisiyatifin sitesinde yer alan bilgiye göre mitingler, gösteriler ve anma etkinlikleri 12 - 19 Şubat 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerlerde gerçekleştirilecek.

İnisiyatif, sayfanın sürekli olarak güncelleneceğini, başka etkinlikler planlıyan, bu bilgileri eklemek isteyenlerin ueberall@saytheirnames-hanau.org adresi üzerinden kendilerine bildirilmesini istedi.

12.–15. Şubat eylemleri (Almanca)

• 12.02. | Hamburg | 20:00 | Café Knallhart | Gedenkveranstaltung

• 12.02. | Heidelberg | BIPoC Safer Space | erinnern.verändern

• 13.02. | Nürnberg | 20:30 | Arsch & Friedrich | Infoveranstaltung

• 15.02. | Darmstadt | Darmstadt HBF | Gemeinsame Anreise nach Hanau

• 15.02. | Marburg | 16:00 | Marburg HBF |Gemeinsame Anreise nach Hanau

• 16.–18. Şubat günleri

• 16.02. | Heusenstamm | 16:00 | Bahnhofsvorplatz | Gedenkveranstaltung

• 17.02. | Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Gedenkveranstaltung

• 18.02. | Heidelberg | 20:00 | Collegium Academicum | Gedenkveranstaltung

• 18.02. | Heidelberg | Poetry Slam | erinnern.verändern

19 Şubat

• Berlin | 17:30 / 19:00 | Sonnencenter | Gedenkkundgebung & Demo

• Bonn | 18:30 | Münsterplatz | Demo

• Braunschweig | 17:00 | Am Kohlmarkt | Mahnwache

• Bremen | Theater Bremen | Gedenkaktion

• Bremen | 17:30 | Am Brill | Demo

• Coburg | 17:00 | Marktplatz | Mahnwache

• Darmstadt | 17:00 | Friedensplatz | Demo

• Düsseldorf | 18:00 | Oberbilker Markt | Gedenkveranstaltung

• Freiburg | 17:00 | Platz der Alten Synagoge | Gedenkkundgebung

• Friedberg | 18:00 Uhr | Europaplatz | Mahnwache

• Gießen | 20:00 | Stadttheater Gießen | Gedenkkonzert

• Hannover | 17:00 | Halim Dener Platz | Demo & Mahnwache

• Heidelberg | 18:00 | Marktplatz | Demonstration

• Heilbronn | 18:00 Uhr | Kiliansplatz | Kundgebung

• Jena | 16:00 Uhr Johannistor | Kundgebung

• Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Gedenkveranstaltung

• Kassel | 16:30 | Vor dem Rathaus | Gedenkveranstaltung

• Kiel | 17:30 | Asmus-Bremer-Platz | Gedenkveranstaltung

• Köln | 18:00 | Wiener Platz | Demo

• Konstanz | 18:00 | Herosé-Park | Demo

• Leipzig | 18:00 | Graffitiwand im Rabet | Gedenken

• Ludwigsburg | 19:30 | DemoZ | Gedenkaktion

• Magdeburg | 16:00 | Hasselbachplatz | Gedenkkundgebung

• Mainz | 20:00 | Staatskanzlei | And now Hanau

• Marburg | 17:00 | Friedrichplatz | Demo

• Mönchengladbach | 18:00 | Hauptbahnhof | Mahnwache

• München | 17:00 | Am Harras | Demo

• Nürnberg | 18:30 | Am Plärrer | Demo

• Osnabrück | 18:00 | Hauptbahnhof | Kundgebung

• Regensburg | 17:00 | Neupfarrplatz | Kundgebung

• Saarbrücken | 16:00 | Europagalerie | Mahnwache

• Tübingen | 18:30 | Marktplatz | Kundgebung

• Wien | 18:00 | Omofuma Stein | Gedenken & Demo

• Werder (Havel) | 18:00 | Inselbrücke | Gedenkkundgebung

• Wiesbaden | 17:00 | Dern’sches Gelände | Mahnwache

• Wuppertal | 17:30 | Wupperfelder Markt | Demo

• Würzburg | 17:00 | Marktplatz | Demo

19'tan Şubat'tan sonraki eylemler

• 22.02. | Gladbeck | 18:00 | Willy-Brandt-Platz | Kundgebung

• 22.02. | Münster | 12:00 Uhr | Hauptbahnhof | Demo

• 06.03. | Frankfurt am Main | 18:30 | Stadthaus am Markt | Gedenkveranstaltung