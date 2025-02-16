Hanau'da katledilenler anıldı

HANAU

Hanau'da 5 yıl önce ırkçı saldırganın katlettiği Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) gençlik örgütlerinin düzenlediği miting ve yürüyüşte anıldı.

İki Almanya’nın birleşmesinden bugüne 219'den fazla farklı köken, dil, inançtan insan, ırkçı terörün kurbanı oldu. NSU terörünün ardından Hanau'da da 9 göçmen 19 Şubat 2020'de silahla ırkçı Tobias Rathjen tarafından katledilmişti. Aşırı sağcı terörist, iki nargile bara yaptığı baskında dördü Türkiye kökenli en genci 21, en yaşlısı 37 yaşında göçmeni acımazsızca kurşun yağmuruna tutmuş daha sonra evinde önce annesini sonra da kendisini öldürdüğü açıklanmıştı.

AİHM'E BAŞVURACAKLAR

Hanau Marktplatz'da gençlik örgütlerince düzenlenen mitinge öldürülenlerin yakınları da katıldı. Aileler, görgü tanıkları ve somut delillere rağmen katliamın aydınlatılıp sorumlular hakkında gereğinin yapılmadığını, bu nedenle hukuki yolun sonuna kadar gidileceğini ardında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınacağını belirttiler.

Mitinge katılan Ferhat Ünvar'ın annesi Serpil Ünvar, birlik ve beraberin korunmasının önemine vurgu yaptı. Kendisinin bütün Almanları 'katil' diye asla suçlamadığını kaydeden anne Ünvar, kimsenin göçmenleri sorunların nedeni olarak göstermemesi gerektiğini söyledi.

Mitingi organize eden gençlik derneklerinden DİDF Hanau Gençlik Derneği adına konuşan Berrin Sezigen, göçmenleri genel seçimin konusu hale getirilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Pek çok politikacının beş yıl önce ırkçılığa karşı mücadele ve göçmenlere de sorunları için çözüm sözü verdiklerine dikkat çeken Sezigen, konuşmasında “Ancak bugün görüyoruz ki tam tersi tavırla ırkçı önyargıları yaymak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu asla AfD ile sınırlı kalmıyor. Mevcut partiler de aşırı sağa ve ırkçılığa karşı olduklarını söylemelerine rağmen mültecileri, göçmenleri sorunların nedeni olarak göstermekten çekinmiyor, onlara karşı nefret duygusu yaymaktan geri durmuyorlar. AfD ile geri dönüş bileti, seçim programına aldığı remigrasyon vurgusu ile bunun başını çekiyor. Magdeburg saldırganı bir AfD sempatizanı olmasına rağmen, bu saldırıyı da emellerine için, göçmenlere yönelik nefretini yaymak için kullanıyor. Biz bütün aşırı sağcıların katliamlarını olduğu gibi Magdeburg, Aschaffenburg, Münih saldırılarını lanetliyor bunlardan etkilenen insanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ailelerle dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verdi.

TÜM ÜLKEDE ANMA ETKİNLİKLERİ OLACAK

Hanau Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve arkadaşlarının oluşturduğu Hanau 19 Şubat İnisiyatifi de katliamının beşinci yılında da 9 göçmenin ülkenin dört bir yanında anılması, saldırının aydınlatılması ve gereğinin yapılması çağrısı yaptı.

İnisiyatifin açıklamasında, “İsimlerini söyleyin, her zaman ve yüksek sesle. Gereği yapılmadan adalet olmaz. Hatırlamak değiştirmek demektir. Yaşam için korkuya karşı. Beş yıldır onların isimlerini söylüyoruz. Beş yıldır hatırlıyoruz. Beş yıldır yorulmadan mücadele ettik ve ülke çapında büyük bir dayanışma yaşadık. Hatırlıyoruz ve adalet, aydınlatma ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" denildi.

Dokuz göçmen için 19 Şubat İnisiyatifi'nin çağrısıyla tüm ülkede bir hafta boyunca anma etkinliği düzenlenecek.

https://19feb-hanau.org adlı inisiyatifin sitesinde yer alan bilgiye göre anma etkinlikleri 16 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerlerde gerçekleştirilecek.

İnisiyatif, sayfanın sürekli olarak güncelleneceğini, başka etkinlikler planlayan, bu bilgileri eklemek isteyenlerin ueberall@saytheirnames-hanau.org adresi üzerinden kendilerine bildirilmesini istedi.

16–18 Şubat 2025

16.02 | Heusenstamm | 16:00 | Bahnhofsvorplatz | Anma

17.02 | Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Anma

18.02 | Heidelberg | 20:00 | Collegium Academicum | Anma

18.02 | Heidelberg | Poetry Slam | Hatırlama, değişim

19 Şubat 2025

Berlin | 17:30 / 19:00 | Sonnencenter | Anma mitingi, yürüyüş

Bonn | 18:30 | Münsterplatz | Protesto yürüyüşü

Braunschweig | 17:00 | Am Kohlmarkt | uyarı etkinliği

Bremen | Theater Bremen | Anma

Bremen | 17:30 | Am Brill | Protesto yürüyüşü

Coburg | 17:00 | Marktplatz | Uyarı etkinliği

Darmstadt | 17:00 | Friedensplatz | Miting

Düsseldorf | 18:00 | Oberbilker Markt | Anma etkinliği

Freiburg | 17:00 | Platz der Alten Synagoge | Anma etkinliği

Friedberg | 18:00 Uhr | Europaplatz | Uyarı etkinliği

Gießen | 20:00 | Stadttheater Gießen | Anma konseri

Hannover | 17:00 | Halim Dener Platz | miting ve uyarı etkinliği

Heidelberg | 18:00 | Marktplatz | Demonstration

Heilbronn | 18:00 Uhr | Kiliansplatz | Miting

Jena | 16:00 Uhr Johannistor | Miting

Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Anma

Kassel | 16:30 | Vor dem Rathaus | Anma

Kiel | 17:30 | Asmus-Bremer-Platz | Anma

Köln | 18:00 | Wiener Platz | Yürüyüş

Konstanz | 18:00 | Herosé-Park | Yürüyüş

Leipzig | 18:00 | Graffitiwand im Rabet | Anma

Ludwigsburg | 19:30 | DemoZ | Anma

Magdeburg | 16:00 | Hasselbachplatz | Anma

Mainz | 20:00 | Staatskanzlei | And now Hanau

Marburg | 17:00 | Friedrichplatz | Yürüyüş

Mönchengladbach | 18:00 | Hauptbahnhof | Uyarı etkinliği

München | 17:00 | Am Harras | Demo

Nürnberg | 18:30 | Am Plärrer | Demo

Osnabrück | 18:00 | Hauptbahnhof | Kundgebung

Regensburg | 17:00 | Neupfarrplatz | Miting

Saarbrücken | 16:00 | Europagalerie | Uyarı

Tübingen | 18:30 | Marktplatz | Miting

Wien | 18:00 | Omofuma Stein | Anma ve Yürüyüş

Werder (Havel) | 18:00 | Inselbrücke | Anma

Wiesbaden | 17:00 | Dern’sches Gelände | Anma

Wuppertal | 17:30 | Wupperfelder Markt | Yürüyüş

Würzburg | 17:00 | Marktplatz | Yürüyüş

19.02.2025 tarihinden sonraki eylemler

22.02 | Gladbeck | 18:00 | Willy-Brandt-Platz | Miting

22.02 | Münster | 12:00 Uhr | Hauptbahnhof | Yürüyüş

06.03 | Frankfurt am Main | 18:30 | Stadthaus am Markt | Anma etkinliği