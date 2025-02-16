Hanau'da katledilenler anıldı
Hanau Katliamı'nın beşinci yılında katledilen 9 göçmen için anma etkinlikleri başladı. Yakınlarını kaybeden aileler, beşinci yılda da görgü tanıkları ve somut deliller ışığında katliamı aydınlatma ve sorumlular hakkında gereğini yapılmasını talep ettiler
HANAU
Hanau'da 5 yıl önce ırkçı saldırganın katlettiği Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) gençlik örgütlerinin düzenlediği miting ve yürüyüşte anıldı.
İki Almanya’nın birleşmesinden bugüne 219'den fazla farklı köken, dil, inançtan insan, ırkçı terörün kurbanı oldu. NSU terörünün ardından Hanau'da da 9 göçmen 19 Şubat 2020'de silahla ırkçı Tobias Rathjen tarafından katledilmişti. Aşırı sağcı terörist, iki nargile bara yaptığı baskında dördü Türkiye kökenli en genci 21, en yaşlısı 37 yaşında göçmeni acımazsızca kurşun yağmuruna tutmuş daha sonra evinde önce annesini sonra da kendisini öldürdüğü açıklanmıştı.
AİHM'E BAŞVURACAKLAR
Hanau Marktplatz'da gençlik örgütlerince düzenlenen mitinge öldürülenlerin yakınları da katıldı. Aileler, görgü tanıkları ve somut delillere rağmen katliamın aydınlatılıp sorumlular hakkında gereğinin yapılmadığını, bu nedenle hukuki yolun sonuna kadar gidileceğini ardında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınacağını belirttiler.
Mitinge katılan Ferhat Ünvar'ın annesi Serpil Ünvar, birlik ve beraberin korunmasının önemine vurgu yaptı. Kendisinin bütün Almanları 'katil' diye asla suçlamadığını kaydeden anne Ünvar, kimsenin göçmenleri sorunların nedeni olarak göstermemesi gerektiğini söyledi.
Mitingi organize eden gençlik derneklerinden DİDF Hanau Gençlik Derneği adına konuşan Berrin Sezigen, göçmenleri genel seçimin konusu hale getirilmesinin üzücü olduğunu söyledi.
Pek çok politikacının beş yıl önce ırkçılığa karşı mücadele ve göçmenlere de sorunları için çözüm sözü verdiklerine dikkat çeken Sezigen, konuşmasında “Ancak bugün görüyoruz ki tam tersi tavırla ırkçı önyargıları yaymak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu asla AfD ile sınırlı kalmıyor. Mevcut partiler de aşırı sağa ve ırkçılığa karşı olduklarını söylemelerine rağmen mültecileri, göçmenleri sorunların nedeni olarak göstermekten çekinmiyor, onlara karşı nefret duygusu yaymaktan geri durmuyorlar. AfD ile geri dönüş bileti, seçim programına aldığı remigrasyon vurgusu ile bunun başını çekiyor. Magdeburg saldırganı bir AfD sempatizanı olmasına rağmen, bu saldırıyı da emellerine için, göçmenlere yönelik nefretini yaymak için kullanıyor. Biz bütün aşırı sağcıların katliamlarını olduğu gibi Magdeburg, Aschaffenburg, Münih saldırılarını lanetliyor bunlardan etkilenen insanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ailelerle dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verdi.
TÜM ÜLKEDE ANMA ETKİNLİKLERİ OLACAK
Hanau Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve arkadaşlarının oluşturduğu Hanau 19 Şubat İnisiyatifi de katliamının beşinci yılında da 9 göçmenin ülkenin dört bir yanında anılması, saldırının aydınlatılması ve gereğinin yapılması çağrısı yaptı.
İnisiyatifin açıklamasında, “İsimlerini söyleyin, her zaman ve yüksek sesle. Gereği yapılmadan adalet olmaz. Hatırlamak değiştirmek demektir. Yaşam için korkuya karşı. Beş yıldır onların isimlerini söylüyoruz. Beş yıldır hatırlıyoruz. Beş yıldır yorulmadan mücadele ettik ve ülke çapında büyük bir dayanışma yaşadık. Hatırlıyoruz ve adalet, aydınlatma ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" denildi.
Dokuz göçmen için 19 Şubat İnisiyatifi'nin çağrısıyla tüm ülkede bir hafta boyunca anma etkinliği düzenlenecek.
https://19feb-hanau.org adlı inisiyatifin sitesinde yer alan bilgiye göre anma etkinlikleri 16 Şubat-6 Mart 2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerlerde gerçekleştirilecek.
İnisiyatif, sayfanın sürekli olarak güncelleneceğini, başka etkinlikler planlayan, bu bilgileri eklemek isteyenlerin ueberall@saytheirnames-hanau.org adresi üzerinden kendilerine bildirilmesini istedi.
16–18 Şubat 2025
16.02 | Heusenstamm | 16:00 | Bahnhofsvorplatz | Anma
17.02 | Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Anma
18.02 | Heidelberg | 20:00 | Collegium Academicum | Anma
18.02 | Heidelberg | Poetry Slam | Hatırlama, değişim
19 Şubat 2025
Berlin | 17:30 / 19:00 | Sonnencenter | Anma mitingi, yürüyüş
Bonn | 18:30 | Münsterplatz | Protesto yürüyüşü
Braunschweig | 17:00 | Am Kohlmarkt | uyarı etkinliği
Bremen | Theater Bremen | Anma
Bremen | 17:30 | Am Brill | Protesto yürüyüşü
Coburg | 17:00 | Marktplatz | Uyarı etkinliği
Darmstadt | 17:00 | Friedensplatz | Miting
Düsseldorf | 18:00 | Oberbilker Markt | Anma etkinliği
Freiburg | 17:00 | Platz der Alten Synagoge | Anma etkinliği
Friedberg | 18:00 Uhr | Europaplatz | Uyarı etkinliği
Gießen | 20:00 | Stadttheater Gießen | Anma konseri
Hannover | 17:00 | Halim Dener Platz | miting ve uyarı etkinliği
Heidelberg | 18:00 | Marktplatz | Demonstration
Heilbronn | 18:00 Uhr | Kiliansplatz | Miting
Jena | 16:00 Uhr Johannistor | Miting
Kaiserslautern | 19:00 | Eselsohr | Anma
Kassel | 16:30 | Vor dem Rathaus | Anma
Kiel | 17:30 | Asmus-Bremer-Platz | Anma
Köln | 18:00 | Wiener Platz | Yürüyüş
Konstanz | 18:00 | Herosé-Park | Yürüyüş
Leipzig | 18:00 | Graffitiwand im Rabet | Anma
Ludwigsburg | 19:30 | DemoZ | Anma
Magdeburg | 16:00 | Hasselbachplatz | Anma
Mainz | 20:00 | Staatskanzlei | And now Hanau
Marburg | 17:00 | Friedrichplatz | Yürüyüş
Mönchengladbach | 18:00 | Hauptbahnhof | Uyarı etkinliği
München | 17:00 | Am Harras | Demo
Nürnberg | 18:30 | Am Plärrer | Demo
Osnabrück | 18:00 | Hauptbahnhof | Kundgebung
Regensburg | 17:00 | Neupfarrplatz | Miting
Saarbrücken | 16:00 | Europagalerie | Uyarı
Tübingen | 18:30 | Marktplatz | Miting
Wien | 18:00 | Omofuma Stein | Anma ve Yürüyüş
Werder (Havel) | 18:00 | Inselbrücke | Anma
Wiesbaden | 17:00 | Dern’sches Gelände | Anma
Wuppertal | 17:30 | Wupperfelder Markt | Yürüyüş
Würzburg | 17:00 | Marktplatz | Yürüyüş
19.02.2025 tarihinden sonraki eylemler
22.02 | Gladbeck | 18:00 | Willy-Brandt-Platz | Miting
22.02 | Münster | 12:00 Uhr | Hauptbahnhof | Yürüyüş
06.03 | Frankfurt am Main | 18:30 | Stadthaus am Markt | Anma etkinliği