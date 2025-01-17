Hanau saldırısı: İhmali bulunan emniyet müdürlerine suç duyurusu

BirGün/AVRUPA

Hanau'daki ırkçı saldırının beşinci yıldönümüne günler kala, saldırıda katledilen Vili Viorel Păun'un babası Niculescu Păun savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu, Alman Ceza Kanunu'nun 222. Maddesi uyarınca ihmalle cinayet şüphesiyle Hanau saldırısı sırasında yaşanan acil çağrı felaketine sebep oldukları ileri sürülen suçun işlendiği dönemde Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürlüğü Başkanı, şimdi emekli Roland Ullmann, suçun işlendiği tarihte Main-Kinzig Bölgesi Polis Müdürü, sonrasında ise Hessen Emniyet Müdürlüğü'nde Operasyonlar Dairesi Başkanlığına atanan Jürgen Fehler, suçun işlendiği dönemde Operasyon Departmanının başındaki Claus Spinnler'e yönelik yapıldı.

Saldırganı gören Vili Viorel Păun, polise defalarca acil durum çağrısı yapsa da yanıt alamamıştı. Păun, bu sürede ırkçı saldırgan 43 yaşındaki Tobias Rathjen'i takip etmiş, bir süre de katilin kurşunlarına hedef olmuştu.

"SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİLER"

Önceki gün düzenlenen basın toplantısında, soruşturma komisyonu ve diğer kaynaklardan elde edilen yeni bulgulara göre her üç üst düzey emniyet mensubunun görevlerini yerine getirmediği, Hanau acil çağrı merkezinin teknik donanım eksikliğini ve personel yetersizliğini bildikleri ya da en azından yönetici rolleri gereği bilmeleri gerektiği, yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine getirmedikleri kaydedildi.

Baba Niculescu Păun, basın toplantısında "Güvenliğimizin ve dolayısıyla acil durum çağrısının garantörleri olarak bu üç kıdemli polis memuru doğrudan sorumludur. Bu pazarlığa açık bir konu değildir" dedi.

Basın toplantısında emniyetin Hanau'daki büyük başarısızlığı ve bunu örtbas ettiğine dikkat çekildi. Sorumlu emniyet müdürleri Hanau saldırısından sonra her birinin bariz suiistimalleri rağmen daha yüksek görevlerle ödüllendirilmişti.

"TELEFONA BAKSALARDI VİLİ YAŞABİLİRDİ"

Hem şikayetin hem de basın toplantısının ikinci odak noktasını, savcılıklar tarafından daha önce verilen takipsizlik kararlarındaki imalı spekülasyonları oldu. Takipsizlik kararında Vili-Viorel Păun'un polisin talimatlarına uyup uymayacağını sorgulamıştı.

Basın toplantısında tanık ifadelerine dayanarak polisin acil durum çağrısına dahil olmasıyla birlikte Vili-Viorel Păun'un katili takibi bırakacağı ve bugün hala hayatta olacağı belirtildi.

Baba Niculescu Păun "En önemli şey Vili'nin niyetiydi ve bu da polisi uyarmaktı. Nasıl oluyor da Vili'nin polisi dinlemediğini söylüyorlar? Failin peşinden giderken birkaç kez polisi aramaya çalışmış ama ulaşamamış. Başsavcılık Vili'nin niyetini ciddiye almalıdır. Niyeti yardım için polisi aramaktı. Beş kez denediğini biliyoruz" diye konuştu.