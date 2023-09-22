Hande Baladın'ı tehdit eden sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile tehdit eden sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Mustafa Neşeli isimli şahıs, Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

Neşeli, Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.

"KADINA KARŞI TEHDİT" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma açılması üzerine gözaltına alınan Mustafa Neşeli, 1 Ağustos'ta tutuklandı.

Savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 7 Eylül'de görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli savunmasının alınmasının ardından tahliye edildi.

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetti.

Duruşma sonrasında sanığın tahliyesine Aile Bakanlığı avukatları tarafından itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi.