Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında ve nereli? Hande Baladın'ın kariyeri ve başarıları

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın'ı gelecek sezon için kadrosuna katma konusunda anlaştı. Peki Hande Bakadın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında? Hande Baladın hangi takımlarda oynadı? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Tüm detaylara bakalım:

HANDE BALADIN ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Hande Baladın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı forması giyen başarılı bir smaçördür. Voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan Baladın, özellikle son yıllarda milli takımdaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

HANDE BALADIN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibariyle 27 yaşındadır.

HANDE BALADIN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hande Baladın, kariyerine orta oyuncu olarak başlasa da, 2014 yılından itibaren smaçör pozisyonunda oynamaya başlamıştır. Sahadaki dinamizmi, smaç gücü ve blok yüksekliği ile milli takımın ve kulüp takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir.

HANDE BALADIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hande Baladın, profesyonel kariyeri boyunca çeşitli kulüp takımlarında forma giymiştir:

2013-2014 – Eczacıbaşı

– Eczacıbaşı 2014-2015 – Sarıyer Belediyespor (Kiralık)

– Sarıyer Belediyespor (Kiralık) 2015-2018 – Eczacıbaşı

– Eczacıbaşı 2018-2019 – Galatasaray (Kiralık)

– Galatasaray (Kiralık) 2019-Günümüz – Eczacıbaşı

HANDE BALADIN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hande Baladın, 2013 yılından itibaren Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı' nda forma giymektedir. U18, U19, U20 ve U23 kategorilerinde milli takım forması giydikten sonra A Milli Takım'a yükseldi. Milli formayla kazandığı başlıca başarılar şunlardır:

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi – Şampiyonluk

– 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Şampiyonluk

– 2023 Voleybol Dünya Kupası – Şampiyonluk

– 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Bronz Madalya

– 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Gümüş Madalya

– 2018 FIVB Kadınlar Milletler Ligi – Gümüş Madalya

– 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Bronz Madalya

HANDE BALADIN'IN BİREYSEL BAŞARILARI

Hande Baladın, takım başarılarının yanı sıra bireysel olarak da ödüller kazanmıştır: