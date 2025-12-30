Hande Çiğdemoğlu'nun yeni kitabı "Göğsünün Tam Ortasında" çıktı

Yazar Hande Çiğdemoğlu, ilk kitabı Kâğıt Kesiği ile okurla kurduğu derin ve samimi bağı, yeni kitabı Göğsünün Tam Ortasında ile bir kez daha canlandırıyor. Yalnızca aşkı değil; insan ruhunun derinliklerini, anlam arayışını, sınırları, zamanı ve koşulları keşfetmek üzere yeni bir yolculuğa davet ediyor.

“Göğsünün Tam Ortasında” hayatın içinden öyküleriyle insanın içini ısıtıyor. Kimi zaman güldürüp kimi zaman hüzünlendirirken okura, farklı dünyaların kapısını açıyor. Satırlarında kaybolacağınız, sonunu merakla bekleyeceğiniz ama yine de hiç bitmesin isteyeceğiniz “Göğsünün Tam Ortasında” kitaplığınızın başköşesine yerleşmek için geliyor.