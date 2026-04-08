Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Hande Erçel'e yapılan uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı çıktığında yurtdışında olan oyuncu, ifade vermek için Türkiye'ye gelmişti.

Erçel ifadesinde, "Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.