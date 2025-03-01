Hande Fırat: Devlet demokratikleşme adımlarını lağvetmeden sonra atacak

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma kendini feshetme çağrısı yapmasının yankıları sürüyor. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruların cevapları merak edilirken Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, devlet yetkililerinin demokratikleşme adımlarını lağvetmeden sonra atacacağını yazdı.

Fırat, bugünkü "Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak" başlıklı yazısında Öcalan'ın çağrısından sonraki süreçle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Fırat'a göre, devlet demokratikleşme adımlarını örgütün kendini lağvetmesinin ardından atacak. Örgüt üyeleri tarafından teslim edilen silahlar kayıt altına alınacak, menşei, seri numarası gibi özellikleri işlenecek.

Fırat ayrıca Abdullah Öcalan'a yönelik bir 'af' kararının gündemde olmadığını yazdı.

PKK ATEŞKES İLAN ETTİ

Öte yandan PKK, Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek ateşkes ilan etti. Örgüt, açıklamada kongre toplamak için hazır olduklarını belirtti.

- Öcalan’ın çağrısına terör örgütü olumlu yanıt verirse, kongreyi toplayıp kendini lağvetmesi gerekecek.

- Ancak bu lağvetmenin sözde kalmaması için silahlara yönelik bir mekanizma devreye alınacak. Bu silahlar kayıt altına alınacak, menşei, seri numarası gibi özellikleri işlenecek. Böylece gerçek anlamda bir lağvetme süreci uygulanabilecek.

- Hem Irak hem de Suriye’de silahların bırakılması ve kayıt altına alınmasını kontrol edecek ayrı ayrı yapılar kurulacak. Bu yapılarda Türk ve yerel yetkililer birlikte görev alacak.

- Devlet gerekli gördüğü demokratikleşme adımlarını da ancak bu lağvetme süreci başarıyla tamamlanırsa gündemine alacak.

GÜNDEMDE AF YOK

Gelelim bu süreçle ilgili ortaya atılan iddialara ve bu iddialara yönelik Ankara’nın bakış açısına:

- Çağrının ardından terör örgütünün bu süreci suiistimal edebileceğine ilişkin uyarılar yapılıyor. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Devlet tüm riskleri bilerek, son kez, bölgenin istikrarı için önemli bir girişimde bulundu. Bu girişimin tüm ihtimalleri de değerlendirmeye alındı.

- Sürecin kolay olmayacağı biliniyor. Ancak bölgedeki gelişmeler, konjonktür değerlendirilerek böyle bir adım atılması gerekiyordu ve atıldı.

- Hem Kandil’in hem Irak kanadının hem de Suriye kanadının çağrıya dürüstçe evet demeyebileceğini belirten kaynaklar “itaat ettik” mesajı verip ardından zamana yayarak provokasyonlarla sürecin baltanabileceği ihtimalini de dikkate alıyor.

- Böyle bir durumda hem Irak hem de Suriye’de terörle mücadele tavizsiz devam ettirilecek.

- Devletin gündeminde hiçbir koşulda af yok.

- “Af yok” cümlesini biraz açmak gerekirse, KCK yapılanmasındaki yönetici kadro hiçbir koşulda Türkiye’ye gelemeyecek.

- Yönetici kadro için birinci seçenek üçüncü ülkelerde yaşamaları. Burada daha önce örgütle ilişkisi olmayan ülkeler öne çıkıyor.

- İkinci seçenek ise Irak ve Suriye’nin kabul etmesi durumunda o ülkelerde kalmaları.

- Türk vatandaşları olan örgüt üyelerinin ise silahlı eyleme girmemeleri koşulu ve ispatıyla topluma kazandırılması planlanıyor.