Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hande Fırat: "İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi"

Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.

Güncel
  • 22.10.2024 22:12
  • Giriş: 22.10.2024 22:12
  • Güncelleme: 22.10.2024 22:26
Hande Fırat: "İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi"

Gazeteci Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığını öne sürerek ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

Öcalan’ın Meclis’te konuşma ihtimali: Bahçeli’nin çağrısı gerçeğe dönebilir mi?
"Yarın önemli bir gelişme olabilir" iddiası: "Öcalan açıklama yapabilir"
BirGün'e Abone Ol