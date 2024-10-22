Hande Fırat: "İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi"

Gazeteci Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor. — Hande Fırat (@handefrt) October 22, 2024

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığını öne sürerek ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."