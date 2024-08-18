Hande Fırat'tan "Neden ekranda yoksunuz?" sorusuna yanıt: Paylaşımını sildi

İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk ekranlarında uzun süredir görünmeyen Hande Fırat, CNN Türk yönetimine sitemde bulunan bir açıklama yaptı.

CNN Türk'te "Gece Görüşü" programını sunan Hande Fırat, 28 Temmuz tarihli program yayınına çıkmamış ve sosyal medyadan sebebini açıklamıştı. Fırat, yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadığı "Badi" isimli köpeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yayına çıkmadığını söylemişti. Ancak Fırat, bu tarihten sonraki programlarda da ekranda görünmedi.

Hande Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" ifadelerini kullandı.

Fırat, söz konusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.