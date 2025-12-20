Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a seslendi: Üstümdeki kirli iftiraları kaldıracaksın

Eski HaberTürk spikeri Hande Sarıoğlu, eski çalıştığı kanalın çalışanlarının bir kısmının tutuklandığı "uyuşturucu soruşturmasında" adının geçirilmesine tepki gösterdi.

Instagram hesabından 6 paylaşım yapan Beyaz TV sunucusu Sarıoğlu, tek tek birlikte çalıştığı isimlere seslendi ve kendisiyle ilgili açıklama yapmalarını istedi.

Mayıs 2018 ile Mart 2020 arasında HaberTürk'te çalıştığını hatırlatan Sarıoğlu, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gerekçesiyle tutuklanan eski HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a "Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın" diye seslendi.

"ÜSTÜMDEKİ KİRLİ İFTİRALARI KALDIRACAKSIN"

Kendisiyle ilgili gerçekleri anlatmasını istediği Ersoy'a seslenen Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri. Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk'te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bi gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim. Bir kere dahi ben seninle herhangi bir ortamda o adı geçen kişilerle bir araya geldim mi söyleee! Benim gibi doğru dürüst insana ihanet edemezsin. Yazacaksın Akif, kim ne yaptıysa hepsini yazacaksın. Yapanları yazacaksın. O ortamlarda bulunanları yazacaksın ki öyle iftira atanlara kalmayacak benim adım, doğruları anlatıp, benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın."

ALTAYLI, TEPELİ VE OĞUZ'A DA SESLENDİ

Kendisini kanala aldırdığını, daha sonra kanalla yollarının ayrılmasına yol açtığını belirttiği tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya da seslenen Sarıoğlu, "Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi" dedi.

Hande Sarıoğlu, HaberTürk'te çalıştığı dönemde genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlenen Kürşad Oğuz ve Selçuk Tepeli'ye ise "Habertürk spor spikerliği görevim boyunca tanıdığınız benden bahsedeceksiniz. Benim için yazacak, benim için konuşacaksınız Selçuk abi, Kürşad abi.." diyerek seslendi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADE VERMİŞTİ

Hande Sarıoğlu, soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet ile birlikte ifadeye çağrılmıştı. Sarıoğlu, 8 Aralık'ta ifade verdikten sonra serbest kalmıştı.