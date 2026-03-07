Hande Yener'e "zıplamayan Tayyipçi" soruşturması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Yener hakkında soruşturma başlattı. Yener'in ifadesinin alınması için savcı talimat verdi.

Soruşturmanın, M.A.Y.'nin CİMER üzerinden yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Başvuruda, Yener’in bir konser sırasında seyirciler tarafından atılan “zıplamayan Tayyipçi” sloganına ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede “bu devri çok güzel devireceğiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"DARBE" İHBARI

Halk TV'de yer alan habere göre CİMER'e yapılan ihbarda, bu sözlerin anayasal düzeni hedef aldığı ve mevcut iktidarın devrilmesine yönelik açık bir çağrı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

#SonDakika

Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında bir konserinde seyircilerin söylediği "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği için soruşturma başlatıldıhttps://t.co/mgDJupUhxX pic.twitter.com/dWxXOq9rbT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 7, 2026

Dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açık kaynaklardan yaptığı incelemede, söz konusu konserin 15 Mayıs 2025’te Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Sosyo Kültürel Alan isimli mekanda gerçekleştiği tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da karşı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İFADESİNİN ALINMASI İSTENDİ

Başsavcılığın yazısında, Yener’in Muğla’da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde “zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganına sahneden eşlik ettiği, ayrıca 18 Mayıs 2025’te İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi’ndeki konserinde “Biz bu devri çok güzel devireceğiz...” şeklinde ifadeler kullandığı yönündeki iddialara yer verildi.

Savcılık, söz konusu iddialar kapsamında Hande Yener’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını ve hazırlanacak talimat evrakının Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti.

YANDAŞLAR HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Yener, konseri nedeniyle başta Yeni Şafak gazetesi olmak üzere yandaşlar tarafından hedef gösterilmişti. Yeni Şafak'ta yer alan haberde "Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Yener, sahnede seyircilerle birlikte "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı" denilmişti.