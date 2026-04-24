Hande Yener'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Muğla’daki konseri sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Hande Yener'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Hande Yener, savcılığa verdiği ifadesinde; sahnede zıplamasının siyasi bir duruş değil, o anki müziğin ritmine ve kalabalığın coşkusuna verilen anlık bir konser refleksi olduğunu anlattı.

"GÖRÜNTÜLER BİRLEŞTİRİLEREK ALGI OLUŞTURULMUŞ"

İfadesinde; farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen olayların tek bir olaymış gibi sunulduğunu söyleyen Yener, "Zıplama olayı ile 'Bu devri devireceğiz' şeklinde iddia edilen söz aynı ana ilişkin değildir. 'Bu devri devireceğiz' ifadesi, Harbiye'deki başka bir konserimde, 'Bodrum' isimli şarkımdaki 'Senle ben hep yoktan zamandık' sözlerine atıf yaparak, gençlere kendi hayatımdan örnekler verdiğim bir motivasyon konuşmasıydı. Bu iki ayrı olayın birleştirilip, sanki bir çağrı yapılmış gibi yansıtılması bilinçli bir saptırmadır" dedi.

"DEVLETİMİN VE MİLLETİMİN YANINDAYIM"

Mesleğini her zaman birleştirici bir güç olarak gördüğünü de ifadesinde belirten Yener, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldım, Yenikapı mitinginde yer aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelip, iftar programlarına katıldım. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'e giderek askerlerimize destek veren sanatçılar arasındaydım. Tüm bu süreçlerde duruşum her zaman devletimin ve milletimin yanında olmuştur" diye konuştu.

"ASLA KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

Hakkındaki yanlış algının düzeltilmesini istediğini belirten Yener, "Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadım, kimseyi hedef almadım ve kışkırtmadım. Sahnedeki tek amacım, insanları eğlendirmek ve hayatın yükünden bir süreliğine de olsa uzaklaştırmaktır" dedi. Yener'in avukatının, konserin tamamına ait görüntüleri ve sanatçının gençlere verdiği moral mesajlarını içeren kayıtları dosyaya sunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hande Yener, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da konser vermişti. Konserdeki konuşmasında Yener'in "zıplamayan Tayyipçi" şeklindeki slogana eşlik ettiği ve "Bu devri çok güzel devireceğiz" dediği iddia edilmişti.

Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Yener hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmamıştı. Yener'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilmişti. İstanbul'da yaşayan Yener'in ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderilmişti.