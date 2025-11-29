Hane bütçesi karta emanet

Merkez Bankası (TCMB), ilkini mayıs ayında yayınladığı Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisini yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun önsözünde, "Raporun önceki sayısından bu yana sıkı finansal koşullar, iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam etmektedir" diyerek olumlu bir tablo sundu.

Ancak raporun detayında özellikle hanehalklarının yaşadığı borç çıkmazı ve kırılganlıklar dikkati çekti. 77 sayfadan oluşan raporda öne çıkan noktalar şöyle:

“Ucuz faizli” kartların faturası

Banka, bireysel krediler için kullandırıldıkları yıldan itibaren “yaşlandırma analizi” yaparak kredi verildikten sonra, izleyen çeyreklerde ne kadarının tahsili gecikmiş alacağa (TGA) dönüştüğünü inceledi. Yapılan analize göre 2024’te çekilen ihtiyaç kredilerinin, takip eden ilk çeyreklerde daha hızlı biçimde takibe düştüğü belirtildi, bu da yüksek faiz ortamına bağlandı.

Raporda öne çıkan bir diğer tespit ise, 2022 yılında limit tanımlanan bireysel kredi kartlarındaki bozulmanın halen devam ediyor olması oldu. 2022’de faizlerin düşük olduğu dönemde kredi kartı müşterisi sayısı genişlediği, mevcut kartlarda da limit artışı yapıldığına değinilen raporda takip eden yıllarda finansal koşulların sertleşmesiyle 2022 yılında limit tanımlanan bireysel kredi kartlarında TGA’ya geçiş oranı ilerleyen dönemlerde de artmaya devam ettiği kaydedildi.

Borç varlık yönetim şirketlerinde birikiyor

Bankaların tahsili gecikmiş alacakları rekor seviyelere çıkarken varlık yönetim şirketlerine devredilen bireysel borçlar da dikkat çeken seviyeye ulaştı. Merkez Bankası’nın 2024 yılının son rapor döneminde 62 milyar lira olan varlık yönetim şirketlerindeki alacaklar, 2025’in ilk çeyreğinde 79 milyar liraya ulaştı. 2025 son rapor döneminde ise varlık yönetim şirketlerinin alacakları 101 milyar lirayı buldu.