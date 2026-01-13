Hanedanlar Lobisi-Lobi Soygunu

BirGün/Ankara

El konulan TELE 1 televizyonunun yorumcularından duayen gazeteci Yılmaz Polat, “Hanedanlar Lobisi-Lobi Soygunu” isimli kitabını 16 Ocak Cuma günü Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nde imzalayacak.

55 yıllık meslek yaşamının büyük bölümünü Washington’da sürdüren gazeteci Yılmaz Polat’a, Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2025 yılı Meslek Onur Ödülü verildi. Polat törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de basının çok zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. “Basın ne kadar güçlü olursa o ülkede demokrasi de o kadar güçlü olur” diyen Polat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazeteciliğin temel görevlerinden biri soru sormaktır. Otoritenin rahatsız olduğu sorular, gazeteciliğin özünü oluşturur. Gazetecinin görevi salt söyleneni yazmak değil, soru sormak ve gerçeğin peşine düşmektir ancak bugün gazetecinin soru sorması dahi engelleniyor. Türkiye’de soru sormanın engellenmesi halkın haber alma hakkını doğrudan zedelemektedir.”

“HANEDANLAR LOBİSİ - LOBİ SOYGUNU”

Araştırmacı gazeteciliğin önemine de değinen Polat, tek bir kaynağa dayalı haber anlayışını hiçbir zaman benimsemediğini söyledi. Polat, arşivciliğin gazetecilikte vazgeçilmez olduğunu belirterek, bugün yazılamayan bir bilginin ileride büyük önem kazanabileceğine dikkati çekti. Bu yaklaşımın kendisini kitap yazmaya yönelttiğini anlatan Polat, bugüne kadar kaleme aldığı yirmi kitabın önemli bir bölümünün Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde yer aldığını belirtti.

Polat “Hanedanlar Lobisi - Lobi Soygunu” isimli son kitabında, Washington’da yıllar boyunca Türkiye adına yürütülen resmî ve gayri resmî temasları, lobi faaliyetlerini, kamuoyundan gizlenen yönleriyle ortaya koyduğunu bildirdi.