Hanehalkı için yok, faiz ödemesine var

Kamu bütçesi borç faizine aktı. 2024 yılında 1 trilyon 254 milyar TL olması beklenen faiz gideri, 1 trilyon 270 milyar lirayı buldu. Faiz gideri 2023 yılsonuna göre yüzde 88 arttı.

2024 yılı kamu bütçesi verileri, faiz giderlerinin diğer birçok sosyal ve ekonomik kalemi gölgede bıraktığını ortaya koydu. Faiz harcamaları, toplam hanehalkı ve işletmelere yapılan transferlerin neredeyse üç katını buldu.

Hanehalkı ve işletmelere yapılan toplam transferler ise yalnızca 445 milyar 645 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tutar 2023 yılında 394,3 milyar TL olarak kaydedilmişti. Faiz gideri bir yılda yüzde 88 artarken hanehalklarına ve işletmelere yapılan transferler yüzde 13 oranında arttı.

Eğitim amaçlı transferler sadece 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Parasız yatılı öğrenci pansiyon ücretlerinden devletçe karşılanacak katkı payı ödemelerine ve burslara kadar birçok alt kalemi içeren bu kategori, toplam hanehalkına yapılan transferlerin yüzde 8’ini oluşturdu.

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TOPLAM TARIM DESTEĞİ 91,5 MİLYAR LİRA

Sosyal amaçlı transferlere ayrılan bütçe 135 milyar 567 milyon TL’de kaldı. Bu kapsamda, engellilere ve yaşlılara yapılan yardımlar, evde bakım desteği ve sosyal hizmet kuruluşlarına sağlanan ödemeler öne çıktı. Ancak bu tutar da faiz harcamalarındaki artışın gerisinde kaldı. Geçen yıla göre sosyal transferler kalemindeki artış yüzde 73,3 oldu. 2024 yılı için ödenen faiz giderlerinin yalnızca yüzde 10’undan biraz fazlasına tekabül ediyor.

Tarımsal destekler için ayrılan bütçe de 123 milyar TL ile sınırlı kaldı. Mazot ve gübre destekleri gibi temel kalemlere ayrılan bütçeler ise üretim maliyetlerini karşılamaktan uzak kaldı. Alan bazlı tarımsal desteklere 91,5 milyar TL olan bütçe hedefinin yalnızca yüzde 23’ü kullanılarak 21,1 milyar lira aktarıldı. Geçen yıla göre yalnızca yüzde 23 arttı. Alan bazlı destekler içerisinde yer alan mazot desteği 14,8 milyar TL, gübre desteği ise 4,9 milyar TL’de kaldı. 2023 yılında mazot desteği için 11,3 milyar TL, gübre desteği adı altında ise 4,6 milyar TL ayrılmıştı.

2024 bütçesinden çeşitli adlarla tarıma verilen toplam destek tutarı 91,5 milyar lira oldu. Buna göre tarıma verilen desteğin 13,8 katı faize gitti. Toplam hanehalkı transferleri, 1 trilyon 270 milyar liralık faiz ödemesinin üçte birini bile bulmadı.