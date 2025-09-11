Hanehalkı tüketim araştırması: Her 100 alışverişin 83'ü gıdaya ayrıldı

Ipsos tarafından yapılan Ocak-Haziran 2024 ve Ocak-Haziran 2025 hanehalkı tüketim araştırması sonuçlarına göre, hane halklarının yaptığı alışveriş harcaması yüzde 17 artarken, alışveriş sepetleri küçüldü. Alışveriş sepetlerinin yüzde 83'ünü gıda ve içecekler oluşturdu.

İHİTİYAÇ ALIŞVERİŞLERİNE YÖNELİŞ

Ipsos tarafından 14 bin kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, tüketiciler söz konusu dönemde büyük harcamalardan kaçınıp, daha çok ihtiyaç anı alışverişlerine yönelmeye başladı.

HIZLI TÜKETİMDE MARKALI ÜRÜN TERİCİHİ ARTTI

2025 yılı ilk altı aylık hane içi harcamalara bakıldığında, alışveriş sepetlerinin büyük yüzde 83'ünün gıda ve içecekten oluştuğu ortaya çıktı. Ocak-Haziran 2025 kümüle dönemine bakıldığında, hızlı tüketim ürünleri harcamalarının yarısından fazlası markalı ürünlere ayrıldı. Bu oran, geçen yıla kıyasla yüzde 4'lük önemli bir artışla yüzde 56'ya ulaştı.

MİKRO TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARTIYOR

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik; Hane Tüketim Panelinin altı aylık verilerini şöyle yorumladı: "Pandemi sonrası azalan alışveriş sıklığı toparlanmayı sürdürdü; haneler bu beş aylık dönemde 124 kez alışverişe çıkarak pandemi öncesindeki alışveriş sıklıklarına geri döndüler. Her alışverişte ortalama 266 TL harcayan haneler, geçen yıla kıyasla alışveriş başına yüzde 17 daha fazla ödeme yaptı. Daha sık alışveriş, aynı zamanda daha az ürün çeşidi içeren, daha küçük sepetlerin de alışverişlerde daha fazla yer tutması demek. Bu veriler, tüketicilerin küçük keyiflere daha sık harcama yaptığını ve temel ihtiyaçların yanında kişisel hijyen ve ev temizliğine de daha büyük bütçe ayırma eğiliminde olduğunun öne çıkarıyor."