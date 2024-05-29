Hanehalkı yüzde 113 enflasyon bekliyor

Ekonomi Servisi

Koç Üniversitesi ve Konda’nın düzenlediği anket sonuçlarına göre hanehalkının mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 113, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 92 oldu. Piyasa ve Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 yıllık enflasyon beklerken, hanehalkının beklentisi üç haneli rakamlarda. Koç Üniversitesi ve Konda’nın düzenlediği Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) sonuçlarına göre ankette, “2023'ün mayıstan bu mayıs ayına kadar fiyatların ortalama yüzde kaç arttığını düşünüyorsunuz?“ sorusuna verilen cevap ortalamada yüzde 113 olarak kaydedildi.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 92 olarak kaydedildi. Ankette bireylerin yaşadığı yerleşim tiplerine göre, kır, kent ve metropol şeklinde bir ayrıştırma yapıldığında kırdan metropol alanlarına doğru gittikçe fiyat artışı beklentisinin yükseldiği gözlendi. Buna göre kırsal bölgede 2024 için yüzde 93 enflasyon beklenirken, metropollerde bu oran yüzde 95 oldu. Görüşülen kişilerin çalışma durumuna göre bir inceleme yapıldığında, enflasyon beklentisi en yüksek olan grup emekliler oldu. Emeklileri işsizlerin takip ettiği gözlemlendi. Emekliler 2024'te yüzde 104 enflasyon beklerken, işsizlerin beklentisi de yüzde 93 olarak kaydedildi.