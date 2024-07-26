Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi

Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, piyasa katılımcıları ile reel sektör için enflasyon beklentileri azalırken hanehalkı için beklenti yükseldi. Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 30 seviyesine, reel sektör için yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Ekonomi 26.07.2024 15:16 Giriş: 26.07.2024 15:16

Güncelleme: 26.07.2024 15:22 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos