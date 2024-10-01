Hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 109

Ekonomi Servisi

Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma’nın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Eylül 2024 sonuçları yayınlandı. Türkiye’de eylül ayında hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi 4 puan gerileyerek yüzde 109 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 94 seviyesine geriledi.

12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi ise ağustos ayına göre 5 puan azalarak yüzde 96 oldu. Bu dönemde en çok zorluk yaşadığını ifade eden emekliler yine en yüksek enflasyon beklentisine sahip grup oldu. Ankete katılanlar, enflasyon beklentilerini oluştururken en fazla market alışverişi ve gıda fiyatlarını dikkate aldı. Katılımcıların %82’si bu iki faktörün beklentilerini güncellemede önemli bir rol oynadığını belirtirken, döviz kuru ve altın fiyatları da etkili faktörler arasında yer aldı.

TCMB anketine göre ise 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesinde olmuştu.