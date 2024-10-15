Haneler bitik halde

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yurttaşların barınma ihtiyacını da olumsuz etkiledi. İğneden ipliğe hemen her şeye yapılan zamlarla birlikte ev kiraları da astronomik boyuta ulaştı. Milyonlarca yurttaş, yüksek kiralar nedeniyle konut sorunuyla karşı karşıya bırakıldı.

Barınma krizi, mevcut evlerin bakımsızlığıyla daha da derinleşti. Yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ekiplerin tespit çalışmalarıyla ortaya çıkan tablo bile sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DERİN EŞİTSİZLİK

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen saraylara yapılan fahiş harcamalar ve çılgın projelerin müteahhitlere aktarılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst ederken yurttaş, ekonomik krizin yükü ile karşı karşıya kaldı. Bakanlığın “Barınma Yardımları” verisi, en temel hakların bile karşılanamadığını ortaya koydu. Bakanlığa bağlı ekipler saha taramaları sonucunda, oturulamayacak derecede eski ve bakımsız binlerce hane belirledi. Bu haneler, “Barınma yardımı” programı kapsamına alındı. Ocak 2024’te 2 bin 664 olan barınma yardımı yapılan hane sayısı, Ağustos sonunda 14 bin 480’e fırladı. 2019-2024 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı şöyle sıralandı:

• 2019: 22 bin 413

• 2020: 23 bin 498

• 2021: 30 bin 363

• 2022: 26 bin 688

• 2023: 20 bin 846

• 2024 (Ocak-Ağustos): 14 bin 480

Oturulamayacak durumda olan haneler için yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. Verilere göre, 2024 Ocak-Ağustos döneminde yoksul hanelere, “Evlerini oturulabilecek duruma getirmeleri” için 192 milyon 225 bin 738 TL’lik yardım yapıldı.