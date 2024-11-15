Hanelerin ana gündemi ekonomi

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Araştırması Ekim 2024 açıklandı. İstanbul Barometresi Araştırması, İstanbul halkının ev içi gündeminden, psikolojik durumuna ekonomik tercihlerinden iş hayatına kadar birçok başlıkta İstanbullular hakkında fikir verdi. Ekim 2024’te İstanbul’da evlerin ana konusu ekonomik sorunlar oldu. Tüm yurtta, evlerde ve sokakta ekonomi konuşuldu.

Katılımcıların yüzde 54,1’inin evde ana gündemi ekonomi olurken, ikinci sırada yüzde 8,4 ile kadın cinayetleri, yüzde 3,3 ile sağlık sorunları yer aldı. İstanbul sokaklarında da yüzde 38 ile ekonomi en büyük sorun olarak konuşulurken, yüzde 28,8 ile Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması, yüzde 8,8 ile trafik sorunu konuşuldu. Ekim ayında Türkiye’de gündem de yüzde 35,4 ile ekonomik sorunlar olurken, yüzde 13,1 ile 'yenidoğan çetesi', yüzde 12,5 ile Fatih surlarında bir erkeğin iki kadını öldürdüğü cinayetler oldu.

İPA araştırmasındaki katılımcıların yalnızca yüzde 34,9’u kredi borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini yüzde 42,52’yse de kıt kanat geçinebildiğini söyledi. Öte yandan, sağlık sistemindeki krize de değinen katılımcıların yüzde 75,6’sı kamu hastanelerine gittiğini ifade etti. Buna rağmen yurttaşlar, devlet hastanelerine yüzde 44,9 oranında güvensiz. Özel hastanelere güvenmeyenlerin oranıysa yüzde 64,5. Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si sağlık sisteminin iyi yönetildiğini düşündüğünü ifade etti.