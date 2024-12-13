"Hangi İnsan Hakları?" Film Festivali

Kültür Sanat Servisi

Pera Müzesi, DOCUMENTARIST tarafından 14. kez düzenlenen Hangi İnsan Hakları? Film Festivali 14-18 Aralık’ta misafir ediyor. Açılış Kamal Aljafari’nin “UNDR” ve “Bir Fidai Film”in gösterimiyle yapılacak.

Angela Melitopoulos'un “Passing Drama”, Farahnaz Sharifi’nin “Çalınan Gezegenim”, yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un üstlendiği "Gidecek Yer Yok”, Elsa Kremser ve Levin Peter imzalı “Düş Gören Köpekler”, Shiori Ito’nun, “Kara Kuru Günlükleri”, Julia Gutweniger ve Florian Kofler’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deniz Manzaralı” 22 kısa filmden oluşan kolektif bir film olan “Sıfır Noktasından: Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri”, Andrea Arnold imzalı “İnek”, Mert Kaya’nın “Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür” adlı yapımlar seçkide yer alıyor.