"Hangi siyasetçiyi başarılı buluyorsunuz" araştırması: Özel ve Erdoğan arasındaki fark açılıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre, yurttaşların en başarılı bulduğu siyasetçi Mansur Yavaş oldu, Erdoğan ise 3. sırada yer aldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma Merkezi, Aralık ayı "Türkiye Raporu"nu yayımladı.

Yayımlanan raporda, ekonomiden siyasetçilere, geçim sıkıntısından Türkiye'nin güncel durumuna ve siyasi partilerin oy oranı dahil çok sayıda başlıkta yapılan araştırmaların sonuçlarına yer verildi.

Rapordaki başlıklar şöyle:

* Gündemde Bu Ay

* Sürekli Takip: Siyasi Partilerin Oy Oranları

* Sürekli Takip: Siyasetçilerin Başarı Puanı

* Sürekli Takip: Ekonominin Bugününe Ve Yarınına Bakış

* Geçinebiliyor Musunuz?

* Ülkenin Durumu Sizi Nasıl Etkiliyor?: Hissiyat

* Kara Cuma Mı? Kara Kış Mı?

Raporda dikkat çeken başlıklar biri hangi siyasetçilerin başarılı olduğuna ilişkin veriler oldu.

Araştırma kapsamında yurttaşlara "Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların ise soruya "1=Çok başarısız, 10=Çok başarılı" şeklinde yanıt vermesi istendi.

Söz konusu siyasetçiler ise şunlar:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan.

Anket sonucuna göre, Mansur Yavaş 5,4 puanla 1. sırada yer aldı. Yavaş'ı 4,8 puanla Ekrem İmamoğlu, 4,7 ile Erdoğan, 4.0 ile Özgür Özel, 3,6 puan ile Devlet Bahçeli takip etti. Ankette en düşük puanı alan siyasetçi ise 2,3 ile Mahmut Arıkan oldu.

Diğer siyasetçilerin puan dağılımı ise şöyle:

Fatih Erbakan: 3,5

Ümit Özdağ: 3,4

Yavuz Ağıralioğlu: 3,3

Erkan Baş: 3,1

Muharrem İnce: 3,1

Müsavat Dervişoğlu: 2,8

Tülay Hatimoğulları Oruç: 2,5

Mahmut Arıkan: 2,3

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

Raporda, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Geçtiğimiz aylarda Abdullah Öcalan çıkışı ile gündeme oturan Devlet Bahçel’den sonra geçtiğimiz ay ile aynı şekilde 3,6. Birer puan fark ile Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ sıralanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geçmişti. Son aylarda ise fark Erdoğan lehine giderek açılıyor."