Hanifi Zengin terfi ettirildi!

AKP’li Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde sokak eylemlerine sert müdahalesiyle hafızalara kazınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan ve kısa süre sonra da görevinden alınan Hanifi Zengin terfi ettirildi. İstanbul Valiliği, Zengin’in İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu duyurdu.

TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEM OLDU

Hanifi Zengin ise Onur Yürüyüşü sırasında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Taciz anlarını içeren video kaydının sosyal medyada yayılması üzerine insan hakları örgütleri, Zengin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın gözaltına alınması da Zengin’in talimatıyla gerçekleşmişti.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Sağlık çalışanlarının, meslektaşları Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle düzenlediği protesto eylemini takip eden gazetecilere yönelik tehditkâr tavırlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.

Zengin, kameraman Bilal Meyveci’ye "Çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmediysen sonra görüşürüz!" sözleriyle tehditte bulunmuştu.